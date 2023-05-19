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Valve заблокировала профили Steam с дорогими скинами для CS:GO на сумму 45 млн рублей

Valve заблокировала профили Steam с дорогими скинами для CS:GO на сумму 45 млн рублей
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18 мая известные трейдеры предметов в Counter-Strike: Global Offensive столкнулись с блокировкой своих инвентарей в Steam. Как обратили внимание пользователи Reddit, профили так или иначе были связаны с сайтами, на которых можно делать ставки предметами и участвовать в азартных играх.

Общая стоимость предметов на трёх заблокированных аккаунтов трейдеров превышает $ 565 тыс. — около 45 млн рублей. Valve полностью ограничила им доступ к обмену предметами, из-за чего они больше не могут воспользоваться цифровой атрибутикой.

Профиль одного из пострадавших

Профиль одного из пострадавших

Фото: Steam

Как предполагают пользователи, блокировки инвентарей известных трейдеров связаны с недавно обновлёнными правилами поведения в Steam. В них Valve запретила вести какую-либо несогласованную коммерческую деятельность на внутриигровые предметы сервиса — в том числе делать ставки в различных онлайн-казино.

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