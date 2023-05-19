Глава PlayStation: игроки положительно относятся к выходу наших эксклюзивов на ПК

Глава PlayStation Джим Райан дал большое интервью японскому журналу Famitsu, в котором прокомментировал выход эксклюзивов Sony на ПК. Как рассказал топ-менеджер, в компании прекрасно понимают важность эксклюзивности как таковой — это остаётся главным козырем PlayStation.

Что касается ПК-рынка, то Sony продолжит портировать на платформу свои проекты — примерно через 2-3 года после их выхода на PS5. Этот срок, по словам Райана, оптимален для пользователей обеих платформ.

Мы понимаем важность эксклюзивов PS5. Как я уже говорил, наши студии сфокусированы прежде всего на играх для нашей консоли. Что касается ПК, то у меня есть возможность спросить игроков о том, что они думают о задержке ПК-версий наших эксклюзивов. И они говорят, что положительно относятся к их релизу через 2-3 года после релиза игры на консоли.

Топ-менеджер также подтвердил, что Япония остаётся важным регионом для Sony. Компания продолжит инвестировать в местные проекты. Он привёл в пример в том числе Monster Hunter и Wild Hearts.