В WhatsApp появились закрытые чаты — с паролем и скрытыми уведомлениями

В приложении WhatsApp появилась ещё одна важная функция. Теперь пользователи мессенджера могут переписываться в закрытых чатах. Получить доступ к подобным перепискам можно будет с помощью специального пароля или биометрических данных (отпечаток пальца, распознавание лица).

Фото: Блог WhatsApp

После того, как пользователь перенесёт чат в формат закрытого общения, его можно будет найти в отдельной папке. Содержимое уведомлений из чатов в этой папке также будет зашифровано — сторонние наблюдатели не смогут узнать, что именно обсуждает владелец устройства.

Функционал закрытых чатов постепенно становится доступен пользователям iOS и Android. Как рассказали создатели приложения, опция в первую очередь будет полезна тем, кто часто даёт свой смартфон в руки другим лицам.