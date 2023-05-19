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Сервис Apple TV+ бьёт рекорды просмотров благодаря «Теду Лассо», «Укрытию» и другим шоу

Сервис Apple TV+ бьёт рекорды просмотров благодаря «Теду Лассо», «Укрытию» и другим шоу
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По данным аналитической компании Nielsen, весна 2023 года стала важнейшим сезоном в истории Apple TV+. В период с марта по май онлайн-кинотеатр показывал высокие показателя вовлечённости, пока не поставил новый рекорд сервиса по просмотрам.

Каких-либо конкретных данных в Nielsen не приводят — известно лишь то, что по сравнению с прошлым годом просмотры выросли на 147%. Аналитики связывают рост этот с третьим сезоном «Теда Лассо», детективным шоу «Последнее, что он сказал мне», научной фантастикой «Укрытие» и драмой «Терапия» от создателей всё того же «Теда Лассо».

Эксперты также отмечают, что невероятная популярность сериалов на Apple TV+ обусловлена в том числе отсутствием больших зрительских хитов у конкурентов — Netflix, Amazon Prime, Disney+ и других стриминговых платформ.

Секрет успеха в том числе в высоком качестве сериалов
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