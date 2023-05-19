Анонсирующий трейлер Mortal Kombat 1 собрал более 8 млн просмотров всего за сутки

18 мая WB Games и NetherRealm анонсировали Mortal Kombat 1 — очередной перезапуск файтинга. Игра выйдет уже 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше, 14 сентября.
Вместе с анонсом разработчики выпустили зрелищный трейлер игры, в котором показали поединки основных героев саги. Всего за 24 часа анонсирующий ролик проекта посмотрели более 8 млн раз. Больше всего просмотров на официальном канале Mortal Kombat — около 2,8 млн. На втором месте трейлер на канале IGN — около 2,4 млн просмотров.
Фото: YouTube
Судя по всему, аудитория с большим нетерпением ждёт выхода новой части культовой серии. Предзаказы игры должны открыть уже сегодня вечером — по первым чартам Steam можно будет судить об ажиотаже вокруг проекта.
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