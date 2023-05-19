Мировые сборы серии фильмов «Джон Уик» превысили $ 1 млрд

19 мая франшиза «Джон Уик» официально перешагнула отметку в $ 1 млрд сборов. Четвёртый фильм в серии заработал в мировом прокате $ 425 млн, тем самым доведя общую кассу до действительно впечатляющих цифр.

Аналитики отмечают, что «Джон Уик» — одна из немногих современных серий, сборы которой растут от фильма к фильму. Обычно подобные франшизы с каждой следующей частью начинают привлекать всё меньше зрителей из-за усталости аудитории, однако Киану Ривз, кажется, выступает настоящим магнитом для зрителей.

Мировые кассовые сборы серии фильмов «Джон Уик»

«Джон Уик» — $ 86 млн

«Джон Уик 2» — $ 171 млн

«Джон Уик 3» — $ 328 млн

«Джон Уик 4» — $ 425 млн

Больше всего картина заработала в США — $ 183 млн. Следом идут Великобритания, Германия, Австралия, Южная Корея и Россия. В нашей стране лента заработала более $ 14,1 млн или 862 млн рублей.