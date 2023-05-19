Стартовали предзаказы файтинга Mortal Kombat 1 на ПК и консолях

Warner Bros. Games открыла предзаказы на Mortal Kombat 1— перезапуск культовой серии файтингов. Проект можно приобрести в Steam, PlayStation Store и Xbox Store. К сожалению, игра официально недоступна в России, поэтому для покупки придётся использовать аккаунты других регионов — например, Турции или Казахстана.

На ПК в Steam игру можно приобрести по цене в 23 300 тенге (~ 3500 рублей) в Казахстане и 595 лир (~ 2400 рублей) в Турции.

За расширенное издание, в которое входят первый боевой набор, неделя раннего доступа и 1250 внутриигровых кристаллов, придётся потратить 32 900 тенге (~ 4700 рублей) и 1050 лир (4200 рублей). Кроме того, за предзаказ игроки получат в подарок персонажа Шан Цзуна.

Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше, 14 сентября.