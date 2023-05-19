Файтинг Mortal Kombat 1 выйдет на русском языке

19 мая WB Games открыла предзаказы Mortal Kombat 1 — перезапуска культовой серии файтингов. До последнего момента было неясно, получит ли игра перевод на русский язык хотя бы в виде субтитров. Судя по странице игры в Steam, перевод действительно будет.

Фото: Steam

Таким образом, Warner Bros. продолжает переводить свои блокбастеры на русский язык. Ранее перевод также получила Hogwarts Legacy — большая ролевая игра по «Гарри Поттеру». Помимо русского, Mortal Kombat 1 переведут ещё на 11 языков, шесть из которых получат полную локализацию.

Mortal Kombat 1 поступит в продажу 19 сентября на ПК, PS5, Xbox Series и Switch, но покупатели премиального издания смогут начать игру на пять дней раньше, 14 сентября, а также получат первый набор дополнений с шестью новыми персонажами.