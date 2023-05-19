Авторы Until Dawn и The Quarry выпустят сюжетный хоррор по вселенной Dead by Daylight

Компания Behaviour Interactive анонсировала сразу два проекта по вселенной хоррора Dead by Daylight. Первый разрабатывают в студии Supermassive Games, известной по Until Dawn и The Quarry. Игру описывают как интерактивный фильм ужасов, в котором пользователям нужно будет принимать важные решения, влияющие на жизни и смерти персонажей. Более подробно об игре расскажут до конца 2023 года.
Второй игрой занимается студия Midwinter Entertainment — это будет многопользовательская кооперативная игра о «жадности и стремлении к власти». Проект расскажет о противостоянии команд до четырёх человек в новом уголке мира Сущности.
Также авторы подтвердили, что в Dead by Daylight действительно появится актёр Николас Кейдж. Он записал для своего виртуального героя не только внешность, но и хрипы, стоны, а также многие другие аутентичные звуки. Все подробности появления артиста раскроют 5 июля.
Dead by Daylight — сетевой хоррор на выживание, вдохновлённый культовыми слэшерами. Команда из четырёх безоружных игроков-выживших противостоит на ограниченной карте пятому игроку-убийце. Первым нужно найти выход из локации и покинуть её как можно скорее, второму — уничтожить свои цели до того, как они сбегут.
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