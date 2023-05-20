Важный персонаж «Стражей Галактики 3» выжил в финале фильма
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Внимание: в новости есть небольшой спойлер к фильму «Стражи Галактики 3»
Художник по визуальным эффектам «Стражей Галактики 3» Мигель Монсеррат подтвердил, что в фильме есть сюжетный твист, связанный со злодеем по имени Высший Эволюционер, которого в ленте сыграл Чукуди Ивуджи. Монсеррат подчеркнул, что во время сцены побега животных из лаборатории антагониста можно увидеть Дракса, который выносит на себе Эволюционера.
Фото: Marvel
Фото: Marvel
После взрыва исследовательского центра Высшего Эволюционера он считался мёртвым. Многие фанаты уже выдвинули теорию, что злодей вернётся на большие экраны в будущих больших проектах Marvel. Сам актёр Чукуди Ивуджи недавно заявил, что авторы сняли альтернативный финал третьих «Стражей», в нём есть намёк на то, что антагонист не умер.
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