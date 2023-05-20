Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Важный персонаж «Стражей Галактики 3» выжил в финале фильма

Важный персонаж «Стражей Галактики 3» выжил в финале фильма
Комментарии
Внимание: в новости есть небольшой спойлер к фильму «Стражи Галактики 3»

Художник по визуальным эффектам «Стражей Галактики 3» Мигель Монсеррат подтвердил, что в фильме есть сюжетный твист, связанный со злодеем по имени Высший Эволюционер, которого в ленте сыграл Чукуди Ивуджи. Монсеррат подчеркнул, что во время сцены побега животных из лаборатории антагониста можно увидеть Дракса, который выносит на себе Эволюционера.

Фото: Marvel

Фото: Marvel

После взрыва исследовательского центра Высшего Эволюционера он считался мёртвым. Многие фанаты уже выдвинули теорию, что злодей вернётся на большие экраны в будущих больших проектах Marvel. Сам актёр Чукуди Ивуджи недавно заявил, что авторы сняли альтернативный финал третьих «Стражей», в нём есть намёк на то, что антагонист не умер.

Материалы по теме
«Стражи Галактики 3» заработали $ 528 млн и уже обогнали «Человека-муравья 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023