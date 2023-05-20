У Disney есть готовое аниме «Чужой против Хищника» — IGN

Бывший директор по лицензированию в 20th Century Fox до приобретения компании Disney и основатель Alien Day Джошуа Иззо заявил, что у нынешних правообладателей уже есть готовый аниме-сериал «Чужой против Хищника». По его словам, шоу состоит из десяти эпизодов, — оно полностью озвучено, смонтировано и готово к выпуску.

Disney и 20th Studios имеют на руках 10 эпизодов полностью завершённого аниме-сериала «Чужой против Хищника», который я продюсировал. Он полностью готов. Он был спродюсирован и написан Эриком Кальдероном и Дэйвом Бейкером, двумя невероятно талантливыми парнями.

Перед тем как проект превратили в аниме, Иззо вынашивал идею мультсериала «Чужой против Хищника». Он хотел создать многосерийное шоу, которое отлично продавалось бы на DVD. По слухам, аниме-сериал создал аниматор Синдзи Арамаки, наиболее известный по работе над аниме-шоу «Бегущий по лезвию: Чёрный лотос».

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Пока неизвестно, когда Disney официально анонсирует и выпустит аниме-сериал «Чужой против Хищника».