Умер Рик Далтон — персонаж Леонардо Ди Каприо из фильма «Однажды в… Голливуде»

Мир покинул Рик Далтон — один из главных героев фильма Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Об этом Тарантино сообщил в «твиттере» подкаста Video Archives, который постановщик ведёт со сценаристом Роджером Эвери. Отмечается, что Далтон умер в своём доме на Гавайях в возрасте 90 лет.

Мы опечалены известием о кончине актёра Рика Далтона, наиболее известного своими ролями в популярном телесериале «Закон о наживе» и трилогии «Пожарный». Рик мирно скончался в своём доме на Гавайях.

Фото: The Video Archives Podcast

Зачем Тарантино решил убить своего выдуманного героя, неизвестно. Харизматичного актёра в ленте «Однажды в… Голливуде» сыграл Леонардо Ди Каприо. Персонаж также фигурирует в книгах «Однажды в Голливуде» и «Фильмы Рика Далтона». По лору киновселенной Тарантино, Далтон актёр, который стал звездой вестернов, но после нескольких провальных проектов он отошёл во второй эшелон. Но персонаж очень хочет снова стать большой звездой.