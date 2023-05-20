Авторы «Ведьмака 3» в честь восьмилетия игры испекли мемный торт с Геральтом

Недавно игре «Ведьмак 3: Дикая охота» стукнуло 8 лет. В честь этого знаменательного события студия CD Projekt RED испекла торт в виде Геральта, который купается в бадье. Напомним, такой Геральт в своё время стал популярным мемом.

Фото торта опубликовали в «твиттере сервиса GOG. Авторы кондитерского изделия отметили, что вода зелёная потому, что знаменитый охотник за нечистью до этого сражался с риггером.

Фото: GOG.COM

«Ведьмак 3: Дикая охота» вышла 19 мая 2015 года. Масштабное ролевое приключение крайне высоко оценили и критики, и игроки. Игра доступна на всех консолях и ПК.

Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак» от Netflix, дала небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. В нём девушка рассказала о важности персонажа в третьем сезоне и ещё раз подтвердила, что продолжение будет куда сильнее опираться на книги, чем раньше.