Авторы «Ведьмака 3» в честь восьмилетия игры испекли мемный торт с Геральтом

Недавно игре «Ведьмак 3: Дикая охота» стукнуло 8 лет. В честь этого знаменательного события студия CD Projekt RED испекла торт в виде Геральта, который купается в бадье. Напомним, такой Геральт в своё время стал популярным мемом.
Фото торта опубликовали в «твиттере сервиса GOG. Авторы кондитерского изделия отметили, что вода зелёная потому, что знаменитый охотник за нечистью до этого сражался с риггером.
Фото: GOG.COM
«Ведьмак 3: Дикая охота» вышла 19 мая 2015 года. Масштабное ролевое приключение крайне высоко оценили и критики, и игроки. Игра доступна на всех консолях и ПК.
Аня Чалотра, исполнительница роли Йеннифэр в сериале «Ведьмак» от Netflix, дала небольшое интервью изданию Entertainment Weekly. В нём девушка рассказала о важности персонажа в третьем сезоне и ещё раз подтвердила, что продолжение будет куда сильнее опираться на книги, чем раньше.
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