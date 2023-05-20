Джереми Реннер впервые пробежался после трагедии со снегоуборочной машиной
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Звезда киновселенной Marvel Джереми Реннер продолжает успешно восстанавливаться от травм, полученных в результате несчастного случая со снегоуборочной машиной в начале этого года. В соцсетях артист выложил видео, где он бежит на беговой дорожке. Реннер отметил, что это его первая пробежка после трагедии.
Первая попытка лёгкой пробежки с поднятием веса для сломанной голени. Боль — это прогресс для меня. Это новое движение, к которому я не привык… Ходьба и бег — это совершенно разные группы мышц. Нога всё ещё сломана, слава богу, что она титановая.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Jeremy Renner.
Напомним, страшный инцидент со звездой Marvel Джереми Реннером произошёл в начале января. Во время уборки снега он хотел закрыть своего племянника от снегоуборочной машины и сам попал под неё. Врачи говорили об очень тяжёлом состоянии актёра — он сломал восемь рёбер, также ему разорвало лёгкое и проткнуло печень. Однако всё обошлось, и сейчас Реннер восстанавливается после тяжелейших травм.
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