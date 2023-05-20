Симулятор мойщика PowerWash Simulator получит DLC с «Губкой Бобом»

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Авторы PowerWash Simulator анонсировали DLC, посвящённое нашумевшему мультсериалу «Губка Боб: Квадратные штаны». Разработчики презентовали тизер коллаборации, в нём герой стоит на одной из улиц Бикини Боттом, где развиваются основные события знаменитого анимационного шоу.

Тизер коллаборации игры PowerWash Simulator и мультсериала «Губка Боб: Квадратные штаны»

Видео доступно на YouTube-канале FuturLab. Права на видео принадлежат FuturLab.

Дополнение будет стоить $ 8. Авторы коллаборации пообещали, что бережно отнесутся к первоисточнику — все объекты и знакомые места из культового мультсериала обещают воссоздать максимально аккуратно.

Точная дата выхода DLC пока неизвестна. Релиз запланирован на грядущее лето. PowerWash Simulator доступна на ПК, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4 и PlayStation 5.