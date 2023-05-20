Первая ралли WRC от EA Sports выйдет в июле — инсайдер

Известный инсайдер billbil-kun раскрыл точную дату выхода раллийного симулятора WRC 23. По его словам, игра точно выйдет 28 июля 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series. Он подчеркнул, что у игры будут два издания — «стандартное» и «чемпионское», в последнее войдут первые пять сезонов ралли.
Инсайдер также заявил, что или за покупку издания «чемпионы», или за предзаказ игры покупатели получат трёхмесячную подписку на цифровой сервис WRC+.
В прошлом году Том Хендерсон раскрыл несколько подробностей игры. Он рассказал, что в симуляторе на старте будет представлено 16 отдельных классов, включая WRC и WRC2, а также F2 Kitcar и H1 FWD. А одной из главных фишек станет возможность спроектировать собственный раллийный автомобиль. На создании болида будет завязана внутриигровая валюта, а сама настройка будет очень глубокой.
- 20 мая 2023
-
18:15
-
17:49
-
17:22
-
16:46
-
16:07
-
15:34
-
15:00
-
14:29
-
14:27
-
13:56
-
13:32
-
12:48
-
12:33
-
12:02
-
10:43
- 19 мая 2023
-
22:45
-
21:25
-
21:15
-
21:07
-
20:33
-
20:21
-
20:10
-
19:31
-
18:42
-
18:11
-
17:45
-
17:19
-
16:55
-
16:22
-
16:01
-
15:38
-
15:12
-
15:01
-
14:37
-
14:33