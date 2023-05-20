Первая ралли WRC от EA Sports выйдет в июле — инсайдер

Известный инсайдер billbil-kun раскрыл точную дату выхода раллийного симулятора WRC 23. По его словам, игра точно выйдет 28 июля 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series. Он подчеркнул, что у игры будут два издания — «стандартное» и «чемпионское», в последнее войдут первые пять сезонов ралли.

Инсайдер также заявил, что или за покупку издания «чемпионы», или за предзаказ игры покупатели получат трёхмесячную подписку на цифровой сервис WRC+.

В прошлом году Том Хендерсон раскрыл несколько подробностей игры. Он рассказал, что в симуляторе на старте будет представлено 16 отдельных классов, включая WRC и WRC2, а также F2 Kitcar и H1 FWD. А одной из главных фишек станет возможность спроектировать собственный раллийный автомобиль. На создании болида будет завязана внутриигровая валюта, а сама настройка будет очень глубокой.