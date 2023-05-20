«Один из лучших фильмов Леонардо Ди Каприо» — критики в восторге от «Убийц цветочной луны»

20 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Убийцы цветочной луны» — новой картины культового режиссёра Мартина Скорсезе. Лента рассказывает историю индейцев из штата Оклахома, которых начинают убивать одного за другим после того, как один из них разбогател на добыче нефти. Главные роли в фильме исполнили Леонардо Ди Каприо («Начало») и Роберт Де Ниро («Славные парни»).

Критики уже выпустили первые обзоры фильма — в своих рецензиях журналисты называют его очень атмосферной и тяжёлой драмой, вышедшей в нужный момент. На момент публикации заметки средний рейтинг картины на агрегаторе Metacritic составляет 92 балла из 100.

Фото: Metacritic

Пресса особо отметила актёрскую игру Ди Каприо и его коллеги по съёмочной площадке Лили Гладстоун. Оба получили множество похвал за невероятное погружение в свои роли и великолепную актёрскую игру. Некоторых критиков смутил хронометраж в 3 часа 26 минут, однако они всё же признают, что на такую продолжительность Скорсезе пошёл, чтобы рассказать историю во всех деталях.

Некоторые отрывки из обзоров критиков

Ди Каприо и Де Ниро просто великолепны, но по-настоящему выдающейся в фильме оказывается почти неизвестная Лили Гладстоун.

На бумаге этот фильм выглядел для Ди Каприо совершенно невыполнимым: главный герой фильма — не герой и не харизматичный преступник, а жадная, послушная, решительно бездумная марионетка. Его действия вызывают отвращение и возмущение. Но в итоге это один из лучших фильмов в карьере Ди Каприо.

Три с половиной часа хронометража полностью оправданы нарастающей трагедией, которая до самого конца не ослабляет свою хватку. «Убийцы цветочной луны» — отвратительная иллюстрация утраты исторических фактов с отголосками к сегодняшней ожесточённой разобщающей политической игре.

Это невероятно захватывающий фильм. История, которую Скорсезе считает тайной историей американского могущества, скрытой эпидемией насилия, загрязняющей грунтовые воды человечества.

«Убийцы цветочной луны» выйдут в кинотеатральный прокат 20 октября. До конца года картина также появится в онлайн-кинотеатре Apple TV+.