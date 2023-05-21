Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун получили 9-минутные овации за «Убийц цветочной луны»

20 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма «Убийцы цветочной луны» — новой картины культового режиссёра Мартина Скорсезе. Картина рассказывает историю индейцев из штата Оклахома, которых начинают убивать одного за другим после того, как один из них разбогател на добыче нефти.

Сразу после показа ленты зал захлестнули овации, которые продлились целых девять минут. Больше всего похвалы и одобрительных возгласов от зрителей получили Леонардо Ди Каприо и Лили Гладстоун, которая исполнила роль индейской женщины. Именно её персонажа хочет убить жадный муж, чтобы всё её богатство досталось ему.

Гладстоун сперва еле сдерживала эмоции, а затем растрогалась из-за происходящего. Судя по всему, девушка не ожидала настолько тёплого приёма от аудитории Каннского кинофестиваля.

Фото: France TV

«Убийцы цветочной луны» выйдут в кинотеатральный прокат 20 октября. До конца года картина также появится в онлайн-кинотеатре Apple TV+.