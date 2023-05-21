Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» заработала более $ 1,3 млрд

Игра Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттер» принесла авторам более $ 1,3 млрд. Об этом рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время конференции с инвесторами. Ранее сообщалось, что в конце марта игра только в ритейле заработала более $ 1 млрд.

Топ-менеджер не раскрыл точные цифры продаж с каждой платформы. Но отметил, что Hogwarts Legacy действительно не была готова к выпуску в изначально объявленную дату релиза. Поэтому авторам пришлось перенести её премьеру на 10 месяцев вперёд.

Игра 5 мая вышла на прошлом поколении консолей — на PS4 и Xbox One. Но ранее запланированный релиз на Nintendo Switch издатель был вынужден отложить до 14 ноября этого года. Хотя изначально Warner Bros. собиралась выпустить игру на гибридную консоль 25 июля.