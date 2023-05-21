Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» заработала более $ 1,3 млрд

Игра Hogwarts Legacy по вселенной «Гарри Поттер» принесла авторам более $ 1,3 млрд. Об этом рассказал глава Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав во время конференции с инвесторами. Ранее сообщалось, что в конце марта игра только в ритейле заработала более $ 1 млрд.
Топ-менеджер не раскрыл точные цифры продаж с каждой платформы. Но отметил, что Hogwarts Legacy действительно не была готова к выпуску в изначально объявленную дату релиза. Поэтому авторам пришлось перенести её премьеру на 10 месяцев вперёд.
Игра 5 мая вышла на прошлом поколении консолей — на PS4 и Xbox One. Но ранее запланированный релиз на Nintendo Switch издатель был вынужден отложить до 14 ноября этого года. Хотя изначально Warner Bros. собиралась выпустить игру на гибридную консоль 25 июля.
- 21 мая 2023
-
12:55
-
12:29
-
10:43
-
00:53
- 20 мая 2023
-
23:36
-
20:48
-
20:33
-
18:50
-
18:15
-
17:49
-
17:22
-
16:46
-
16:07
-
15:34
-
15:00
-
14:29
-
14:27
-
13:56
-
13:32
-
12:48
-
12:33
-
12:02
-
10:43
- 19 мая 2023
-
22:45
-
21:25
-
21:15
-
21:07
-
20:33
-
20:21
-
20:10
-
19:31
-
18:42
-
18:11
-
17:45
-
17:19