Теперь в Star Wars Jedi: Survivor можно играть за Дарта Вейдера

Моддер под ником jedijosh920 создал мод, который заменяет главного героя Star Wars Jedi: Survivor Кэла Кестиса на самого известного антагониста вселенной «Звёздные войны» — Дарта Вейдера.
Моделька Дарта Вейдера в Star Wars Jedi: Survivor не просто скин — автор мода придал ему уникальные анимации и способности. Правда, антагонист расправляется с врагами слишком легко, поэтому за него стоит играть лишь после того, как сюжет уже пройден за Кэла.
Геймплей за Дарта Вейдера в игре Star Wars Jedi: Survivor
Видео доступно на YouTube-канале jedijosh920. Права на видео принадлежат jedijosh920.
Журналисты портала DSOGaming недавно нашли способ полностью избавиться в Star Wars Jedi: Survivor от статтеров — резких подтормаживаний, которые периодически возникают на любых ПК. Авторы обнаружили, что если ограничить частоту кадров в игре до 30 FPS, то тормоза полностью пропадают и новинка после этого работает очень стабильно.
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