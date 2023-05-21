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Теперь в Star Wars Jedi: Survivor можно играть за Дарта Вейдера

Теперь в Star Wars Jedi: Survivor можно играть за Дарта Вейдера
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Моддер под ником jedijosh920 создал мод, который заменяет главного героя Star Wars Jedi: Survivor Кэла Кестиса на самого известного антагониста вселенной «Звёздные войны» — Дарта Вейдера.

Моделька Дарта Вейдера в Star Wars Jedi: Survivor не просто скин — автор мода придал ему уникальные анимации и способности. Правда, антагонист расправляется с врагами слишком легко, поэтому за него стоит играть лишь после того, как сюжет уже пройден за Кэла.

Геймплей за Дарта Вейдера в игре Star Wars Jedi: Survivor

Видео доступно на YouTube-канале jedijosh920. Права на видео принадлежат jedijosh920.

Журналисты портала DSOGaming недавно нашли способ полностью избавиться в Star Wars Jedi: Survivor от статтеров — резких подтормаживаний, которые периодически возникают на любых ПК. Авторы обнаружили, что если ограничить частоту кадров в игре до 30 FPS, то тормоза полностью пропадают и новинка после этого работает очень стабильно.

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