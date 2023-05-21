Сотрудникам Apple запретили использовать ChatGPT и другие нейросети

Компания Apple запретила своим сотрудникам использовать чат-бот ChatGPT и другие нейросети в своей работе. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание The Wall Street Journal.

По словам источников издания, Apple опасается, что из-за использования нейросетей сотрудники случайно сольют в Сеть конфиденциальную информацию. В апреле этого года подобная утечка из-за чат-бота ChatGPT произошла в компании Samsung.

Нейросети заметно снимают нагрузку и массу времени у программистов. Но проблема в том, что все данные ИИ хранятся на внешних серверах. Из-за страха утечки данных ChatGPT также запретили использовать сотрудникам корпораций Amazon, Verizon, JPMorgan Chase и Northrop Grumman.

По слухам, Apple сейчас активно разрабатывает собственную нейросеть, которую сотрудники корпорации спокойно смогут использовать в своей работе.