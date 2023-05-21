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Вышел трейлер финала второго сезона аниме «Сага о Винланде»

Вышел трейлер финала второго сезона аниме «Сага о Винланде»
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Создатели аниме-сериала «Сага о Винланде» презентовали трейлер финала второго сезона шоу. Во втором сезоне всего 24 эпизода, до его завершения осталось пять серий. Следующий эпизод выйдет уже 23 мая, а финал намечен на 20 июня.

Трейлер финала второго сезона аниме-сериала «Сага о Винланде»

идео доступно на YouTube-канале MAPPA CHANNEL. Права на видео принадлежат MAPPA.

Второй сезон «Саги о Винланде» продолжает масштабную историю молодого викинга Торфинна, который попадает в рабство к фермеру из Ютландии по имени Кетиль. Кроме того, авторы во втором сезоне развили дальнейшую историю датского принца Кнуда, сурового йомсвикинга Торкелля и других знакомых героев.

Премьера первого эпизода второго сезона аниме «Сага о Винланде» состоялась 9 января.

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