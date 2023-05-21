Кристофер Нолан подтвердил, что «Оппенгеймер» — самый длинный его фильм

Британский режиссёр Кристофер Нолан официально подтвердил, что грядущий «Оппенгеймер» — самый продолжительный фильм в его карьере. Об этом знаменитый постановщик рассказал журналистам издания Total Film.
Нолан напомнил, что «Оппенгеймер» идёт почти три часа. Картина выйдет ненамного более продолжительной, чем научно-фантастический «Интерстеллар», который идёт целых 2 часа и 49 минут. Точный хронометраж своего нового творения постановщик не озвучил.
Картина расскажет историю научного руководителя Манхэттенского проекта Роберта Оппенгеймера, в рамках которого в годы Второй мировой войны разрабатывались первые образцы ядерного оружия.
Главную роль в ленте исполнил Киллиан Мёрфи («Острые козырьки»), вместе с ним в ленте снялись Эмили Блант («Грань будущего») в роли жены учёного и Роберт Дауни-младший («Мстители») в образе бизнесмена Льюиса Штраусса.
Премьера «Оппенгеймера» намечена на 21 июля 2023 года.
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