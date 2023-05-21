Alan Wake 2 выйдет в октябре этого года — Мэтью Порретта
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Alan Wake 2 выйдет в октябре этого года. Об этом в подкасте Monster Madness and Magic рассказал актёр озвучки Мэтью Порретта, который подарил свой голос Алану Уэйку в первой игре и вернулся к работе над персонажем в сиквеле. Точную дату релиза артист не озвучил.
Alan Wake 2 — продолжение Alan Wake. Деталей игры нет, но ранее говорили о наличии хоррор-элементов. В целом проект должен стать намного лучше оригинала как геймплейно, так и сюжетно.
Игра должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series. До консолей прошлого поколения тайтл всё-таки не доберётся.
Креативный директор и сценарист мистического экшена Alan Wake 2 Сэм Лейк в начале года заявил, что эта игра — крупнейший проект за всю историю студии Remedy.
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