Alan Wake 2 выйдет в октябре этого года — Мэтью Порретта

Alan Wake 2 выйдет в октябре этого года. Об этом в подкасте Monster Madness and Magic рассказал актёр озвучки Мэтью Порретта, который подарил свой голос Алану Уэйку в первой игре и вернулся к работе над персонажем в сиквеле. Точную дату релиза артист не озвучил.

Alan Wake 2 — продолжение Alan Wake. Деталей игры нет, но ранее говорили о наличии хоррор-элементов. В целом проект должен стать намного лучше оригинала как геймплейно, так и сюжетно.

Игра должна выйти на ПК, PS5 и Xbox Series. До консолей прошлого поколения тайтл всё-таки не доберётся.

Креативный директор и сценарист мистического экшена Alan Wake 2 Сэм Лейк в начале года заявил, что эта игра — крупнейший проект за всю историю студии Remedy.