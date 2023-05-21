Леонардо Ди Каприо напомнил о величии Мартина Скорсезе

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Голливудский актёр Леонардо Ди Каприо на Каннском фестивале заявил, что легендарный режиссёр Мартин Скорсезе смог перебороть скромность и признать себя «выдающимся режиссёром нашего времени». Сам артист напомнил, что, несмотря на преклонный возраст, постановщик продолжает снимать невероятные ленты, которые рассказывают важные истории.

Он продолжает снимать невероятные фильмы, рассказывающие важные истории, такие как «Убийцы цветочной луны».

Напомним, Леонардо Ди Каприо за свою карьеру успел сняться в семи лентах мэтра, если считать новый фильм «Убийцы цветочной луны».

Фильмы Мартина Скорсезе с участием Леонардо Ди Каприо

«Банды Нью-Йорка» (2002).

«Авиатор» (2004).

«Отступники» (2006).

«Остров проклятых» (2009).

«Волк с Уолл-стрит» (2013).

«Пробы» (2015) — короткометражка.

«Убийцы цветочной луны» (2023).

«Убийцы цветочной луны» выйдут в кинотеатральный прокат 20 октября. До конца года картина также появится в онлайн-кинотеатре Apple TV+.