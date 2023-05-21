Касса «Стражей Галактики 3» достигла отметки $ 659 млн

Масштабный блокбастер «Стражи Галактики 3» собрал с кинотеатров мира более $ 659 млн. 14 мая новая картина Джеймса Ганна заработала $ 528 млн. Выходит, что за семь дней лента получила с проката $ 131 млн.
Лента имеет все шансы собрать $ 1 млрд, чего Marvel не добивалась со времён «Человека-паука: Нет пути домой», вышедшем в декабре 2021 года. Скорее всего, она точно обойдёт по сборам прошлые части. Напомним, «Стражи Галактики» 2014 года заработали $ 773 млн, а «Стражи Галактики 2» в 2017 году принесли Marvel более $ 863 млн.
Джеймс Ганн в своём «твиттере» рассказал о работе над сценарием картины. Ганн подчеркнул, что с годами его сценарии становились более нетрадиционными. По его словам, к моменту начала работы над лентой его сценарий включал список всех песен саундтрека, а также разбор языка инопланетных рас, эскизы экшен-сцен и другие детали.
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