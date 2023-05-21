Арнольд Шварценеггер собрался жить вечно

Легендарный культурист, актёр и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер дал большое интервью изданию The Hollywood Reporter. В беседе с журналистом «Арни» заявил, что не собирается прекращать ежедневные тренировки, езду на велосипеде и сниматься в кино. Он подчеркнул, что собирается жить вечно и возраст на него никак не влияет.
Я по-прежнему тренируюсь каждый день, каждый день езжу на велосипеде и снимаюсь в кино — шоу-бизнес — это ещё одна часть моей жизни. Я люблю всё, что я делаю. И я не жду выхода на пенсию. Мой план — жить вечно — и пока он реализовывается хорошо!
Netflix поделилась первым трейлером документальной ленты «Арнольд», в которой речь пойдёт о жизни легендарного атлета и актёра Арнольда Шварценеггера. В ролике показали массу кадров из хроники жизни Арни, начиная с его спортивной карьеры и заканчивая временами, когда он был главной голливудской звездой и губернатором американского штата Калифорния.
«Арнольд» выйдет в онлайн-кинотеатре Netflix 7 июня.
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