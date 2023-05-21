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«Братья Супер Марио» — второй самый кассовый мультфильм в истории США

«Братья Супер Марио» — второй самый кассовый мультфильм в истории США
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По итогам очередного уикенда мультфильм «Братья Супер Марио в кино» добрался до отметки в $ 549 млн в США. Теперь экранизация культовых видеоигр про водопроводчика официально занимают вторую строчку в истории самых успешных анимационных картин в домашнем прокате. Впереди только «Суперсемейка 2» — у неё $ 608 млн в США.

Что касается мирового проката, то недавно картина преодолела отметку в $ 1,23 млрд. Здесь «Братья Супер Марио» уступают дилогии «Холодное сердце» и всё той же второй «Суперсемейке». Судя по всему, занять первую строчку в списке самых кассовых мультфильмов в истории картина уже не сможет.

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.

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