Сергей Бурунов не будет озвучивать Леонардо Ди Каприо в фильме «Убийцы цветочной луны»

20 октября состоится кинотеатральная премьера фильма «Убийцы цветочной луны» — новой картины культового режиссёра Мартина Скорсезе. Главную роль в ленте исполнил оскароносный Леонардо Ди Каприо, голос которого широко известен в России благодаря Сергею Бурунову.
Российский артист озвучивает культового американского актёра с начале нулевых — начиная с «Авиатора» и заканчивая драмеди «Не смотрите наверх» от Netflix, вышедшей в 2021 году. К сожалению для фанатов из России, Сергей не вернётся к озвучке Ди Каприо в «Убийцах цветочной луны».
Как рассказал артист в интервью «Кинопоиску», Apple выбрала другого актёра на озвучку американского актёра. Однако кого именно — неизвестно. Таким образом, российские фанаты Леонардо Ди Каприо услышат несколько непривычный голос знаменитого актёра, однако прокатчик наверняка подберёт по возможности самый подходящий дубляж под персонажа.
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