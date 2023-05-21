Команда gigateam выиграла чемпионат России по Dota 2
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Команда gigateam 2.0, представляющая Томскую область, стала победителем Чемпионата России по компьютерному спорту – 2023 в дисциплине Dota 2.
В финальном матче коллектив Николая Wow Рубана одолел московскую MCAST. «Гиги» уверенно выиграли первую карту, затем из-за спорного драфта позволили сопернику сравнять счёт, но в решающем сете вновь задавили соперника — 2:1.
Третье место заняла DerzhaWIN из Республики Алтай, чуть ранее переигравшая bela vetero (Марий Эл).
Финальная стадия чемпионата страны по киберспорту проходила в эти выходные в «Уфа-арене». Общий призовой фонд соревнований составил 5 млн рублей, победителей в остальных дисциплинах (CS:GO, StarCraft 2, Clash Royale, DCL и Tekken 7) можно посмотреть по ссылке ниже.
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