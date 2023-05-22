«Диверсант» и «Полярный» вошли в топ популярных российских сериалов в середине мая
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Платформа Mediascope опубликовала топ-10 самых популярных российских сериалов за период с 8 по 14 мая. Специалисты проанализировали популярность сериалов среди россиян в возрасте от 14 до 44 лет.
Лидирующую позицию среди шоу занял проект «Диверсант. Идеальный штурм». Следом идут «Диверсант. Крым» и «Полярный». Также в топе есть «Ольга», «Катюша» и «СашаТаня».
Топ-10 популярных российских сериалов с 8 по 14 мая
- «Диверсант. Идеальный штурм».
- «Диверсант. Крым» (повтор третьей части).
- «Полярный» (повтор второго сезона).
- «Ольга» (повтор последнего и пятого сезона).
- «Две девицы на мели» (премьера третьего сезона).
- «Неприличные деньги».
- «Катюша».
- «Бородач. Понять и простить» (повтор).
- «СашаТаня» – премьера седьмого сезона.
- «Когда умрет любовь».
Если интересно, что было в топе в начале мая
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