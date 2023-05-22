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«Диверсант» и «Полярный» вошли в топ популярных российских сериалов в середине мая

Платформа Mediascope опубликовала топ-10 самых популярных российских сериалов за период с 8 по 14 мая. Специалисты проанализировали популярность сериалов среди россиян в возрасте от 14 до 44 лет.

Лидирующую позицию среди шоу занял проект «Диверсант. Идеальный штурм». Следом идут «Диверсант. Крым» и «Полярный». Также в топе есть «Ольга», «Катюша» и «СашаТаня».

Топ-10 популярных российских сериалов с 8 по 14 мая

«Диверсант. Идеальный штурм». «Диверсант. Крым» (повтор третьей части). «Полярный» (повтор второго сезона). «Ольга» (повтор последнего и пятого сезона). «Две девицы на мели» (премьера третьего сезона). «Неприличные деньги». «Катюша». «Бородач. Понять и простить» (повтор). «СашаТаня» – премьера седьмого сезона. «Когда умрет любовь».