Звезда сериала «Ты» Тати Габриэль может сыграть важного героя в фильме «Мортал Комбат 2»
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По информации издания The Hollywood Reporter, актриса Тати Габриэль, наиболее известная по ролям в сериалах «Леденящие душу приключения Сабрины», «Ты» и экранизации «Анчартед», может сыграть во второй части «Мортал Комбат».
Согласно данным издания, Тати сыграет Джейд — важного персонажа франшизы и близкую подругу Китаны. Впервые Джейд появилась во франшизе в игре Mortal Kombat 2. Её легко узнать по зелёному цвету в одежде.
Фото: Warner Bros.
К режиссуре вернётся Саймон Маккуойд, снявший первую ленту, а сценарий написал Джереми Слейтер, который отвечал за сериал «Лунный рыцарь» для Marvel.
Премьера ленты «Мортал Комбат 2» ожидается в 2024 году. Других деталей картины нет. Вероятно, до конца года подробностей появится больше.
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