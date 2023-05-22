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Николас Кейдж сыграет в пляжном триллере Surfer про борьбу с сёрферами

Николас Кейдж сыграет в пляжном триллере Surfer про борьбу с сёрферами
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Издание The Hollywood Reporter сообщило, что известный актёр Николас Кейдж сыграет в пляжном психологическом триллере «Сёрфер». Ему якобы досталась роль мужчины, который будет противостоять банде сёрферов.

Сюжет ленты будет как раз посвящён этому мужчине и его противостоянию банде. История начнётся с того, как герой Кейджа вернётся в свой город в Австралии, а затем его при сыне-подростке унизят сёрферы. Поначалу мужчина хочет как-то отомстить недоброжелателям, однако потом всё скатывается в настоящий сюр.

Съёмками картины займётся ирландский режиссёр Лоркан Финнеган, известный по «Вивариуму» и «Дурному глазу». Производство стартует в сентябре этого года.

Даты выхода у картины пока что нет, её озвучат позже.

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