Авторы новой The Legend of Zelda надеются, что игра повлияет и на реальную жизнь геймеров

Геймдиректор Эйдзи Аонума в интервью газете The Washington Post рассказал о том, как происходила разработка нашумевшей The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Само интервью получилось объёмным.

По словам Аонумы, основная разработка проекта закончилась ещё весной 2022 года, однако Nintendo решила не торопиться и отполировать тайтл, исправляя различные мелкие ошибки. В итоге игру выпустили ровно через год. Можно считать, что всё это время Nintendo полировала проект, чтобы довести его до лучшего вида.

Также геймдиректор выразил надежду на то, что игроки, опробовавшие проект, вдохновятся им и перенесут опыт, полученный в игре, в реальную жизнь.

Я буду несказанно рад, если игра подтолкнёт людей к более творческим и интересным соображениям. Ведь они смогут перенести игровой опыт и в реальную жизнь.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom доступна только на Nintendo Switch.