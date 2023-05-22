Кинотеатры и стриминговые сервисы отказываются от эксклюзивов и начинают работать сообща

Издание The Hollywood Reporter опубликовало материал, посвящённый противостоянию стриминговых сервисов и кинотеатральных дистрибьюторов. Журналисты пришли к выводу, что борьба между двумя крупными игроками сходит на нет — вместо этого они предпочитают сотрудничать друг с другом.

Самым ярким примером недавнего примирения авторы называют «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе. Картина выйдет 20 октября в большой прокат и лишь спустя некоторое время появится в онлайн-кинотеатре Apple, которая и профинансировала картину.

Аналогичная ситуация произойдёт с «Наполеоном» Ридли Скотта. Лента с Хоакином Фениксом выйдет в кинотеатрах 22 ноября, а затем попадёт на Apple TV+. Из других примеров — «Air: Большой прыжок» Бена Аффлека, недавно вышедший на Amazon Prime, сперва собрав кассу в кинотеатрах, а также «Топ Ган: Мэверик», который стал большим стриминговым успехом для Paramount уже после невероятных сборов в кинотеатрах.

При этом о полном примирении речи не идёт. Стриминговые сервисы продолжают покупать права на цифровую дистрибуцию некоторых картин без релиза в кинотеатрах. Однако онлайн-кинотеатры всё чаще стали использовать совместные релизы, которые будут выгодны обеим сторонам.