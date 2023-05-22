Российский игровой движок от VK получил название Nau Engine

VK, которая уже давно объявила о создании собственного игрового движка, наконец-то представила его. Он получил название Nau Engine и собственный сайт.

На сайте можно подробнее узнать о движке, о его предназначении и различных особенностях. Nau Engine — движок, как говорят разработчики, с открытым исходным кодом, который хорошо подойдёт для создания собственных проектов на каждой из существующих платформ.

В данный момент команда VK активно ищет новых сотрудников, готовых присоединиться к развитию движка. Также ищут и тестеров, которые готовы опробовать функции движка.

А ещё Nau Engine получил ролик, в котором рассказывается обо всех его особенностях и предоставляется другая полезная информация. Видео идёт почти шесть минут.

Видео доступно на YouTube-канале Nau Engine. Права на видео принадлежат VK.