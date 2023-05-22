Илья Мэддисон раскритиковал игровые консоли и решил остаться ПК-геймером
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Известный блогер и стример Илья Maddyson Давыдов высказался о современных игровых консолях. По словам автора, он бы с радостью стал консольным геймером, однако его не устраивает качество картинки, управление с геймпада и многие другие мелочи, к которым он уже привык на ПК.
Кроме того, Давыдова смущают игры за $ 70, различные подписки и многое другое. Maddyson посетовал, что, скорее всего, никогда не станет консольщиком, потому что «консоли столь убоги».
На консолях нет игр. Эксклюзивы скучные, мультиплатформа выглядит в 100 раз хуже, чем на ПК. Ещё все эти игры за 70 баксов, подписки платные и так далее… В итоге сяду за консоль, посижу, потуплю в меню, полистаю магазин, библиотеку, блевану и назад за комп. Как стать консольщиком, когда консоли столь убоги? Ну, может, Zelda на Switch меня спасёт, сделает приставочником. Хотя на консоль от Nintendo я бы, конечно, ставку делать не стал, так как мне давно больше шести лет.
Ранее Илья Мэддисон представил свой обновлённый список лучших игр всех времён.
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