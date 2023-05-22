В WhatsApp появится возможность создавать стикеры из собственных изображений

Как сообщает портал WABetaInfo, в популярном мессенджере WhatsApp скоро появится возможность создавать стикеры прямо внутри приложения. Подобная функция уже есть в бета-версии программы.

Фото: WABetaInfo

Как отмечают тестировщики, опция по созданию собственных стикеров пока что находится на ранней стадии разработки. Судя по всему, сами стикеры можно будет присылать с помощью фотографий в смартфоне, после чего их можно будет обработать с помощью различных фильтров. Возможно, таким способом разработчики ограничат возможность пользователей использовать сторонние приложения для отправки стикеров.

Пока неизвестно, когда новая функция с отправкой изображений появится в полной версии WhatsApp. Ранее в программу добавили закрытые чаты с высоким уровнем безопасности.