В WhatsApp теперь можно редактировать сообщения

22 мая разработчики WhatsApp выпустили важнейшее обновление мессенджера. Теперь в популярнейшей программе можно редактировать отправленное ранее сообщение. Функцию добавили в приложение через 14 лет после выхода первой версии WhatsApp.

Фото: WhatsApp Blog

Работает опция примерно так же, как и в других мессенджерах: на отправленное сообщение нужно нажать, после чего выбрать кнопку «Редактировать». Затем текст можно изменить, а редактуру — подтвердить. После этого около сообщения появится надпись «изменено», указывающая на то, что слово или предложение было отредактировано отправителем. На редактирование текста у пользователей есть 15 минут.

Разработчики WhatsApp заявили, что обновление станет доступно абсолютно всем пользователям приложения в течение ближайших недель.