Арнольд Шварценеггер занял должность директора по экшену в Netflix

Netflix объявил о новой должности в компании под названием Chief Action Officer. Должность «Директора по экшену» досталась Арнольду Шварценеггеру, о чём он с радостью сообщил в новом ролике онлайн-кинотеатра.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Таким образом, помимо участия в собственном документальном фильме и сериале FUBAR, бывший губернатор Калифорнии и настоящая легенда боевиков 80-х и 90-х будет отвечать за отменный экшен в проектах Netflix. В ролике «Железный Арни» продемонстрировал, как выглядят его рабочие будни на примере «Операции по спасению 2» и третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кавиллом.

Пока не очень понятно — это большая шутка от Netflix или онлайн-кинотеатр действительно заполучил крупную звезду под своё продюсерское крыло. Ближайший проект сервиса с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, FUBAR, выйдет уже 25 мая.