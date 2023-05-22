Автор утечки российской игры «Смута» опубликовал 17 минут геймплея и карту мира

На прошлой неделе пользователь DTF под ником Sergey (GoodWin) Fedorcov опубликовал восемь минут геймплея и скриншоты ранней версии российской игры «Смута». Сегодня автор поделился с изданием «Игромания» новыми кадрами игрового процесса — в этот раз речь идёт о 17 минутах полноценного исследования мира и общения с NPC.

Видео доступно на VK-канале Игромания. Права на видео принадлежат Cyberia Limited.

По словам Сергея Федорцева, в слитом билде готовы примерно два часа геймплея. После определённого момента прохождение становится невозможным из-за скриптов Unreal Engine 5.1. Автор заявил, что на его ПК с процессором Intel Core i9-13900K, видеокартой GeForce RTX 4090 и 64 ГБ оперативной памяти «Смута» работала в среднем в 40 FPS с DLSS в режиме «Производительность». Судя по всему, разработчики ещё не приступали к оптимизации игры.

Напоследок автор опубликовал часть карты мира, которую он обнаружил в файлах игры.

Фото: Cyberia Limited.

«Смута» выйдет на ПК, PS4 и Xbox One, а потом ожидается релиз на других платформах. Проект могут выпустить эксклюзивно для VK Play. Точная дата релиза пока неизвестна.