В «Человеке-пауке 2» не будет кооператива — это одиночная игра

Если кто-то думал, что «Человека-паука 2» от Insomniac Games можно пройти в кооперативе, то это не так. Авторы, судя по всему, чтобы ещё раз уточнить, напомнили, что никакой совместной игры не будет — только одиночная.
Разработчики ещё раз прояснили этот момент, поскольку у геймеров стали появляться вопросы, касательно этого. Ещё в 2022 году ходили слухи, что в проекте будет кооператив: один игрок возьмёт на себя роль Питера, а другой будет играть за Майлза.
Фото: Twitter
«Человек-паук 2» — продолжение успешной игры «Человек-паук» 2018 года. Сиквел должен стать во всём лучше и больше. Это касается как геймплея и полётов на паутине, так и открытого мира и его наполнения.
Релиз игры состоится осенью только на PS5. Тайтл наверняка покажут на грядущем шоу Sony, которое пройдёт со среды на четверг.
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