У пользователей «Ростелекома» произошёл массовый сбой
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Со вчерашнего вечера пользователи «Ростелекома» сообщают о сбоях, которые, судя по всему, затронули всю Россию. Сообщения продолжают поступать и дальше. Последние были опубликованы сегодня утром.
Из-за сбоя пользователи не могут открывать некоторые крупные зарубежные сайты, включая Reddit, Twitch, Steam, Discord, и другие. В сообществе «Ростелекома» люди жалуются и просят объяснить, в чём причина сбоев. Представители компании не знают, в чём конкретно проблема, но обещают во всём разобраться.
Фото: VK
Также есть сообщения о том, что геймеры не могут зайти в некоторые игры. Так, не работает Honkai: Star Rail, Genshin Impact и другие проекты.
Судя по всему, в ближайшее время проблема должна быть устранена.
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