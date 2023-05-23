У пользователей «Ростелекома» произошёл массовый сбой

Со вчерашнего вечера пользователи «Ростелекома» сообщают о сбоях, которые, судя по всему, затронули всю Россию. Сообщения продолжают поступать и дальше. Последние были опубликованы сегодня утром.

Из-за сбоя пользователи не могут открывать некоторые крупные зарубежные сайты, включая Reddit, Twitch, Steam, Discord, и другие. В сообществе «Ростелекома» люди жалуются и просят объяснить, в чём причина сбоев. Представители компании не знают, в чём конкретно проблема, но обещают во всём разобраться.

Фото: VK

Также есть сообщения о том, что геймеры не могут зайти в некоторые игры. Так, не работает Honkai: Star Rail, Genshin Impact и другие проекты.

Судя по всему, в ближайшее время проблема должна быть устранена.