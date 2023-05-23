В России цены на iPhone снизились на 10%

По информации газеты «Известия», в России в крупных торговых сетях снизились цены на iPhone в среднем на 6%, а на некоторые модели стоимость сократилась на 10%.
Например, в конце прошлой недели re:Store уценил iPhone на 1-5 тыс. рублей в зависимости от модели и объёма памяти. Примерно на 5% в этой сети подешевел iPhone 14 на 256 ГБ. В интернет-магазине МТС цена на одну из модификаций iPhone 14 на 128 ГБ была снижена почти на 13%.
Снижение цен связывают со скорым выходом новинок Apple, корректировкой закупочных цен и спросом. К другим факторам сотрудник одного из ритейлеров отнёс и то, что из-за параллельного импорта, объёмы которого Apple теперь никак не регулирует, рынок оказался переполнен iPhone.
Аналитики отмечают, что снижение цен — логичный шаг, поскольку продавать гаджеты надо, а спрос на них низкий.
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