Киану Ривз мог сыграть одного из злодеев в «Форсаже 10»

Киану Ривз — известный актёр, который, как оказалось, мог появиться в «Форсаже 10». Образ одного из антагонистов ленты, Эймса, сыгранного актёром Аланом Ричсоном, мог воплотить Ривз.

Об этом рассказал сам Ричсон. По его словам, Киану вёл переговоры о роли Эймса, однако в его планах произошли резкие изменения, поэтому злодея сыграл Ричсон.

Это была просто небольшая удача и удачное время. Я работал над фильмом с Хилари Суонк в Виннипеге. Мне позвонили и сказали, что в планах Киану Ривза произошли изменения, поэтому я подумал, что изначально он должен был сыграть мою роль.

Кто знает, как бы вышел «Форсаж 10», если бы его украсил ещё и Киану Ривз. К сожалению, мы это вряд ли когда-нибудь узнаем.

«Форсаж 10» вышел в мировой прокат, однако официальной премьеры в России не было. Зато с 25-го числа картину всё равно покажут в стране, но не официально.