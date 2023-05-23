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Десять самых сложных уровней в истории видеоигр от Vulture

Десять самых сложных уровней в истории видеоигр от Vulture
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Издание Vulture составило большой список из 100 самых сложных уровней в истории видеоигр. Топ подбирался по актуальности прохождения тайтлов, то есть, например, оценивалось, насколько сложным уровень был на момент выхода проекта, а не в 2023 году. Брались те игры, которые вышли для ПК и консолей в США.

Лидирующую позицию заняла Battletoads и её уровень Turbo Tunnel. Второе место досталось The Witness и уровню The Mountain. На третьей строчке расположилась Super Meat Boy. Также в топе есть Анор Лондо из Dark Souls и Chamber 15 из Portal.

Ниже мы собрали топ из десятки самых сложных уровней, а с полным списком можно ознакомиться на сайте.

Топ-10 самых сложных уровней в играх по версии Vulture

  1. Turbo Tunnel — Battletoads
  2. The Mountain — The Witness
  3. The Kid — Super Meat Boy
  4. Анор Лондо — Dark Souls
  5. Jungle — Spelunky
  6. Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3
  7. Castle Water Hall — Resident Evil 4
  8. Chamber 15 — Portal
  9. Alien’s Lair — Contra
  10. Invading Hell — Devil May Cry 3
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