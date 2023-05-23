Десять самых сложных уровней в истории видеоигр от Vulture
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Издание Vulture составило большой список из 100 самых сложных уровней в истории видеоигр. Топ подбирался по актуальности прохождения тайтлов, то есть, например, оценивалось, насколько сложным уровень был на момент выхода проекта, а не в 2023 году. Брались те игры, которые вышли для ПК и консолей в США.
Лидирующую позицию заняла Battletoads и её уровень Turbo Tunnel. Второе место досталось The Witness и уровню The Mountain. На третьей строчке расположилась Super Meat Boy. Также в топе есть Анор Лондо из Dark Souls и Chamber 15 из Portal.
Ниже мы собрали топ из десятки самых сложных уровней, а с полным списком можно ознакомиться на сайте.
Топ-10 самых сложных уровней в играх по версии Vulture
- Turbo Tunnel — Battletoads
- The Mountain — The Witness
- The Kid — Super Meat Boy
- Анор Лондо — Dark Souls
- Jungle — Spelunky
- Through the Fire and Flames — Guitar Hero 3
- Castle Water Hall — Resident Evil 4
- Chamber 15 — Portal
- Alien’s Lair — Contra
- Invading Hell — Devil May Cry 3
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