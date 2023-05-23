Десять самых сложных уровней в истории видеоигр от Vulture

Издание Vulture составило большой список из 100 самых сложных уровней в истории видеоигр. Топ подбирался по актуальности прохождения тайтлов, то есть, например, оценивалось, насколько сложным уровень был на момент выхода проекта, а не в 2023 году. Брались те игры, которые вышли для ПК и консолей в США.

Лидирующую позицию заняла Battletoads и её уровень Turbo Tunnel. Второе место досталось The Witness и уровню The Mountain. На третьей строчке расположилась Super Meat Boy. Также в топе есть Анор Лондо из Dark Souls и Chamber 15 из Portal.

Ниже мы собрали топ из десятки самых сложных уровней, а с полным списком можно ознакомиться на сайте.

Топ-10 самых сложных уровней в играх по версии Vulture