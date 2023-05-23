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NAVI могут заменить тренера и всех игроков в составе по CS:GO, кроме s1mple — инсайдер

Инсайдер Jonas Life, одним из первых рассказавший о переходе m0NESY из академии NAVI в G2, поделился информацией об изменениях в основном составе Natus Vincere по CS:GO.

По данным источника, ростер покинут главный тренер Андрей B1ad3 Городенский и Андрей Npl Кухарский, выступавший за команду с декабря 2022 года.

Jonas Life также поделился информацией «на уровне слухов» о том, как «рождённые побеждать» могут строить новый коллектив:

Организация делает выбор в пользу s1mple и его взгляда на состав. Стоит отметить, что это может произойти из-за действующего контракта и медийки, хотя индивидуальная игра и отношения Саши с командой резко дали падение вниз.

Инсайдер отмечает, что NAVI планирует активно искать замену двум российским игрокам, Perfecto и electronic — рассматриваются даже варианты из Европы. Кроме того, у Симпла не совсем складываются отношения с b1t, который потерял форму.

Фактически весь состав на грани риска на сегодняшний день. Неприкасаемым остаётся только Саша, который станет ответственным в плане «свежести команды» в CS2.

Natus Vincere пока не сообщали об изменениях в текущем ростере. Следующим турниром для коллектива станет BLAST Premier: Spring Final 2023, который начнётся 7 июня.

Текущий состав NAVI по CS:GO:

Александр s1mple Костылев

Денис electroNic Шарипов

Илья Perfecto Залуцкий

Валерий b1t Ваховский

Андрей Npl Кухарский

Команда неудачно выступила на майском чемпионате мира BLAST.tv Paris Major 2023, заняв 9-11-е место — состав Александра s1mple Костылева не смог выйти в плей-офф.