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В «Ростелекоме» решили проблему массового сбоя интернета

В «Ростелекоме» решили проблему массового сбоя интернета
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Сегодня утром появились сообщения о массовом сбое в «Ростелекоме». Из-за проблемы многие пользователи не могли открывать некоторые крупные зарубежные сайты, включая Reddit, Twitch, Steam и Discord.

Причину проблемы в компании не указали, однако пресс-служба сообщила РБК о решении неполадок. По словам компании, «проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена».

Помимо того, что пользователи не могли зайти на сайты, также из-за сбоя в интернете были недоступны и некоторые видеоигры, включая Honkai: Star Rail и Genshin Impact.

В сообществе компании в VK сообщают о том, что доступ действительно восстановили, однако некоторые пользователи до сих пор жалуются на отсутствие интернета. Представители компании решают все проблемы в личных сообщениях.

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