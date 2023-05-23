В «Ростелекоме» решили проблему массового сбоя интернета
Поделиться
Сегодня утром появились сообщения о массовом сбое в «Ростелекоме». Из-за проблемы многие пользователи не могли открывать некоторые крупные зарубежные сайты, включая Reddit, Twitch, Steam и Discord.
Причину проблемы в компании не указали, однако пресс-служба сообщила РБК о решении неполадок. По словам компании, «проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена».
Помимо того, что пользователи не могли зайти на сайты, также из-за сбоя в интернете были недоступны и некоторые видеоигры, включая Honkai: Star Rail и Genshin Impact.
В сообществе компании в VK сообщают о том, что доступ действительно восстановили, однако некоторые пользователи до сих пор жалуются на отсутствие интернета. Представители компании решают все проблемы в личных сообщениях.
Комментарии
- 23 мая 2023
-
13:28
-
13:20
-
13:04
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
11:53
-
11:15
-
10:44
-
10:13
-
09:39
-
09:13
-
08:42
-
07:00
-
00:56
- 22 мая 2023
-
22:51
-
20:45
-
20:14
-
19:45
-
19:27
-
19:07
-
18:41
-
18:19
-
17:52
-
17:17
-
16:44
-
16:15
-
15:49
-
15:23
-
14:51
-
14:47
-
14:15
-
14:04
-
13:39
-
13:22
Партнерский контент