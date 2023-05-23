В «Ростелекоме» решили проблему массового сбоя интернета

Сегодня утром появились сообщения о массовом сбое в «Ростелекоме». Из-за проблемы многие пользователи не могли открывать некоторые крупные зарубежные сайты, включая Reddit, Twitch, Steam и Discord.

Причину проблемы в компании не указали, однако пресс-служба сообщила РБК о решении неполадок. По словам компании, «проблема с доступом к зарубежным ресурсам решена».

Помимо того, что пользователи не могли зайти на сайты, также из-за сбоя в интернете были недоступны и некоторые видеоигры, включая Honkai: Star Rail и Genshin Impact.

В сообществе компании в VK сообщают о том, что доступ действительно восстановили, однако некоторые пользователи до сих пор жалуются на отсутствие интернета. Представители компании решают все проблемы в личных сообщениях.