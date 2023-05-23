«Братья Супер Марио» — третий самый кассовый мультфильм в истории

По итогам предпоследних майских выходных общие сборы «Братья Супер Марио в кино» добрались до отметки в $ 1,253 млрд. Теперь экранизация культовых видеоигр про водопроводчика официально занимает третью строчку в истории самых успешных анимационных картин. Впереди только «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» от Disney.

Десять самых кассовых мультфильмов в истории

«Холодное сердце 2» — $ 1,45 млрд «Холодное сердце» — $ 1,28 млрд «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,25 млрд «Суперсемейка 2» — $ 1,24 млрд «Миньоны» — $ 1,15 млрд «История игрушек 4» — $ 1,07 млрд «История игрушек 3» — $ 1,06 млрд «Гадкий я 3» — $ 1,03 млрд «В поисках Дори» — $ 1,02 млрд «Зверополис» — $ 1, 002 млрд

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.