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«Братья Супер Марио» — третий самый кассовый мультфильм в истории

«Братья Супер Марио» — третий самый кассовый мультфильм в истории
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По итогам предпоследних майских выходных общие сборы «Братья Супер Марио в кино» добрались до отметки в $ 1,253 млрд. Теперь экранизация культовых видеоигр про водопроводчика официально занимает третью строчку в истории самых успешных анимационных картин. Впереди только «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» от Disney.

Десять самых кассовых мультфильмов в истории

  1. «Холодное сердце 2» — $ 1,45 млрд
  2. «Холодное сердце» — $ 1,28 млрд
  3. «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,25 млрд
  4. «Суперсемейка 2» — $ 1,24 млрд
  5. «Миньоны» — $ 1,15 млрд
  6. «История игрушек 4» — $ 1,07 млрд
  7. «История игрушек 3» — $ 1,06 млрд
  8. «Гадкий я 3» — $ 1,03 млрд
  9. «В поисках Дори» — $ 1,02 млрд
  10. «Зверополис» — $ 1, 002 млрд

«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.

В США мультфильм также в топе
«Братья Супер Марио» — второй самый кассовый мультфильм в истории США
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