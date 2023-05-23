«Братья Супер Марио» — третий самый кассовый мультфильм в истории
Поделиться
По итогам предпоследних майских выходных общие сборы «Братья Супер Марио в кино» добрались до отметки в $ 1,253 млрд. Теперь экранизация культовых видеоигр про водопроводчика официально занимает третью строчку в истории самых успешных анимационных картин. Впереди только «Холодное сердце» и «Холодное сердце 2» от Disney.
Десять самых кассовых мультфильмов в истории
- «Холодное сердце 2» — $ 1,45 млрд
- «Холодное сердце» — $ 1,28 млрд
- «Братья Супер Марио в кино» — $ 1,25 млрд
- «Суперсемейка 2» — $ 1,24 млрд
- «Миньоны» — $ 1,15 млрд
- «История игрушек 4» — $ 1,07 млрд
- «История игрушек 3» — $ 1,06 млрд
- «Гадкий я 3» — $ 1,03 млрд
- «В поисках Дори» — $ 1,02 млрд
- «Зверополис» — $ 1, 002 млрд
«Братья Супер Марио в кино» адаптирует сюжет игр серии Super Mario о водопроводчике Марио, которому необходимо спасти принцессу Пич из лап поработителя миров Боузера. В этом ему помогают его брат Луиджи и другие персонажи волшебного королевства. Недавно мультфильм вышел и в онлайне.
В США мультфильм также в топе
Комментарии
- 23 мая 2023
-
13:28
-
13:20
-
13:04
-
12:35
-
12:34
-
12:27
-
11:53
-
11:15
-
10:44
-
10:13
-
09:39
-
09:13
-
08:42
-
07:00
-
00:56
- 22 мая 2023
-
22:51
-
20:45
-
20:14
-
19:45
-
19:27
-
19:07
-
18:41
-
18:19
-
17:52
-
17:17
-
16:44
-
16:15
-
15:49
-
15:23
-
14:51
-
14:47
-
14:15
-
14:04
-
13:39
-
13:22
Партнерский контент