В Японии арестовали человека, опубликовавшего спойлеры новеллы на YouTube
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Многие СМИ, включая издание GameIndustry.biz, сообщили о том, что в Японии был задержан японец, который загружал на YouTube геймплей визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling's Embrace и показал концовку игры, тем самым проспойлерив её.
Японца обвинили в нарушении авторских прав и распространении спойлеров. Он не стал отрицать вину, однако какое ему вынесут наказание, неизвестно. Выяснилось, что мужчина монетизировал видео со спойлерами.
Этот случай — первый, в ходе которого арестовали человека, опубликовавшего спойлеры. Ранее подобного замечено никогда не было. Вероятно, этот мужчина не станет последним.
Сообщается, что японец также загрузил видео из аниме-адаптации игры Spy x Family, другого анимационного проекта.
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