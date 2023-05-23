В Японии арестовали человека, опубликовавшего спойлеры новеллы на YouTube

Многие СМИ, включая издание GameIndustry.biz, сообщили о том, что в Японии был задержан японец, который загружал на YouTube геймплей визуальной новеллы Steins;Gate: My Darling's Embrace и показал концовку игры, тем самым проспойлерив её.

Японца обвинили в нарушении авторских прав и распространении спойлеров. Он не стал отрицать вину, однако какое ему вынесут наказание, неизвестно. Выяснилось, что мужчина монетизировал видео со спойлерами.

Этот случай — первый, в ходе которого арестовали человека, опубликовавшего спойлеры. Ранее подобного замечено никогда не было. Вероятно, этот мужчина не станет последним.

Сообщается, что японец также загрузил видео из аниме-адаптации игры Spy x Family, другого анимационного проекта.